Аеропорт «Дніпропетровськ» перейменували на «Дніпро».

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Стара назва аеропорту «Дніпропетровськ» залишилася остаточно в минулому. У сертифікатах аеродрому, збірці аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також в реєстрах нинішній аеропорт вже має назву «Днiпро», — написав міністр.

Він також додав, що цієї весни жителі Дніпра та Дніпропетровської області зможуть проголосувати, на честь якого знакового історичного діяча буде названий новий аеропорт.

«Уже до кінця наступного року почне функціонувати новий термінал, до якого будуть перенаправлені й всі літаки, а до кінця 2023 року у Дніпрі буде і нова злітно-посадкова смуга. З підписанням договору щодо «відкритого неба» та поступовим відновленням авіаційної сфери й економіки після кризи, вірю, що новий сучасний аеропорт відкриє для міста і регіону реально нові можливості», — додав Криклій.