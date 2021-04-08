Аэропорт «Днепропетровск» переименовали в «Днепр».

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Старое название аэропорта «Днепропетровск» осталось окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется «Днепр», — написал министр.

Он также добавил, что этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт.

«Уже к концу следующего года начнет функционировать новый терминал, куда перенаправят и все самолеты, а к концу 2023 года в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса. С подписанием договора об «открытом небе» и постепенным восстановлением авиационной сферы и экономики после кризиса, верю, что новый современный аэропорт откроет для города и региона реально новые возможности», — добавил Криклий.