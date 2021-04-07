В Україні з 1 грудня спростять зміну мобільного оператора зі збереженням номера

В Україні з 1 грудня 2021 року можна буде за добу змінити мобільного оператора, залишивши свій поточний номер.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Переносити абонентський номер в Україні можна з травня 2019 року, і за майже два роки операторам надійшло майже 200 тисяч звернень, але 40% заявників отримали відмову через бюрократизованість процесів. Спрощена процедура повинна полегшити життя абонентів.