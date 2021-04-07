В Украине с 1 декабря упростят смену мобильного оператора с сохранением номера

В Украине с 1 декабря 2021 года можно будет за сутки сменить мобильного оператора, оставив свой текущий номер.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Переносить абонентский номер в Украине можно с мая 2019 года, и за почти два года операторам поступило почти 200 тысяч обращений, но 40% заявителей получили отказ из-за бюрократизированности процессов. Упрощенная процедура должна облегчить жизнь абонентов.