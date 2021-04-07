В Украине с 1 декабря упростят смену мобильного оператора с сохранением номера

В Украине с 1 декабря 2021 года можно будет за сутки сменить мобильного оператора, оставив свой текущий номер.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Переносить абонентский номер в Украине можно с мая 2019 года, и за почти два года операторам поступило почти 200 тысяч обращений, но 40% заявителей получили отказ из-за бюрократизированности процессов. Упрощенная процедура должна облегчить жизнь абонентов.
Номер будут переносить оперативно — максимум за 1 день, а не за 3—4. Для этого абоненту нужно будет обратиться к своему новому оператору (договор с прежним оператором разрывается автоматически). Сама подача заявки будет значительно упрощена.
Ожидается, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и улучшит качество услуг. При этом операторы не очень довольны новшеством. В «Киевстаре» заявляли о риске всплеска мошенничества.
- Ранее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что запустит до июля 2021 года услугу «виртуальный номер» для жителей оккупированного Донбасса и Крыма. Услуга позволит пользоваться украинским номером без наличия физической SIM-карты.