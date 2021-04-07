Найшвидший спосіб відновити економіку. МВФ закликає країни «вкладати» у вакцинацію

Пандемія COVID-19 продовжить збільшувати глобальний державний борг у 2021 році. У Міжнародному валютному фонді вважають, що збільшення витрат на вакцинацію населення — це найшвидший спосіб відновити економіку.
Про це повідомляє Reuters.
МВФ у звіті з фінмоніторингу за 2021 рік вказав, що якщо пандемію незабаром візьмуть під контроль за рахунок вакцинації, то до 2025 року в країнах із розвиненою економікою додаткові податкові надходження досягнуть 1 трильйона доларів. При цьому, світовий ВВП збільшиться на 9 трлн доларів.
У МВФ зазначають, що вкладення у вакцинацію окупляться з лишком.
Поки МВФ і Всесвітній банк закликають уряди продовжувати фіскальну підтримку бізнесу і населення. Зараз МВФ оцінює вкладення країн від початку пандемії на програми підтримки в 16 трлн доларів.
- Напередодні Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2021 році з 3 до 3,8%. Але він все одно буде нижче, ніж до кризи через пандемію.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що українська економіка зможе відновитися від коронавірусної кризи та досягти показників 2019 року лише у 2023—2024 роках.