Найшвидший спосіб відновити економіку. МВФ закликає країни «вкладати» у вакцинацію

Пандемія COVID-19 продовжить збільшувати глобальний державний борг у 2021 році. У Міжнародному валютному фонді вважають, що збільшення витрат на вакцинацію населення — це найшвидший спосіб відновити економіку.

Про це повідомляє Reuters.

МВФ у звіті з фінмоніторингу за 2021 рік вказав, що якщо пандемію незабаром візьмуть під контроль за рахунок вакцинації, то до 2025 року в країнах із розвиненою економікою додаткові податкові надходження досягнуть 1 трильйона доларів. При цьому, світовий ВВП збільшиться на 9 трлн доларів.