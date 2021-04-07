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Самый быстрый способ восстановить экономику. МВФ призывает страны «вкладывать» в вакцинацию

Автор:
Костя Андрейковец
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Пандемия COVID-19 продолжит увеличивать глобальный государственный долг в 2021 году. В Международном валютном фонде считают, что увеличение расходов на вакцинацию населения — это самый быстрый способ восстановить экономику.

Об этом сообщает Reuters.

МВФ в отчете по финмониторингу за 2021 год указал, что если пандемию вскоре возьмут под контроль за счет вакцинации, то к 2025 году в странах с развитой экономикой дополнительные налоговые поступления достигнут 1 триллиона долларов. При этом, мировой ВВП увеличится на 9 трлн долларов.

В МВФ отмечают, что вложения в вакцинацию окупятся с лихвой.

Пока МВФ и Всемирный банк призывают правительства продолжать фискальную поддержку бизнеса и населения. Сейчас МВФ оценивает вложения стран от начала пандемии на программы поддержки в 16 трлн долларов.