Самый быстрый способ восстановить экономику. МВФ призывает страны «вкладывать» в вакцинацию

Пандемия COVID-19 продолжит увеличивать глобальный государственный долг в 2021 году. В Международном валютном фонде считают, что увеличение расходов на вакцинацию населения — это самый быстрый способ восстановить экономику.

Об этом сообщает Reuters.

МВФ в отчете по финмониторингу за 2021 год указал, что если пандемию вскоре возьмут под контроль за счет вакцинации, то к 2025 году в странах с развитой экономикой дополнительные налоговые поступления достигнут 1 триллиона долларов. При этом, мировой ВВП увеличится на 9 трлн долларов.