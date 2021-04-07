Самый быстрый способ восстановить экономику. МВФ призывает страны «вкладывать» в вакцинацию

Пандемия COVID-19 продолжит увеличивать глобальный государственный долг в 2021 году. В Международном валютном фонде считают, что увеличение расходов на вакцинацию населения — это самый быстрый способ восстановить экономику.
Об этом сообщает Reuters.
МВФ в отчете по финмониторингу за 2021 год указал, что если пандемию вскоре возьмут под контроль за счет вакцинации, то к 2025 году в странах с развитой экономикой дополнительные налоговые поступления достигнут 1 триллиона долларов. При этом, мировой ВВП увеличится на 9 трлн долларов.
В МВФ отмечают, что вложения в вакцинацию окупятся с лихвой.
Пока МВФ и Всемирный банк призывают правительства продолжать фискальную поддержку бизнеса и населения. Сейчас МВФ оценивает вложения стран от начала пандемии на программы поддержки в 16 трлн долларов.
- Накануне Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3 до 3,8%. Но он все равно будет ниже, чем до кризиса из-за пандемии.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что украинская экономика сможет восстановиться от коронавирусного кризиса и достичь показателей 2019 года только в 2023—2024 годах.