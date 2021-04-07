Укргідрометцентр спрогнозував на четвер + 10 градусів і місцями дощ

У четвер, 8 квітня, в Україні вдень очікується +5...+10 °С, подекуди невеликі дощі. Про це Укргідрометцентр повідомив у Facebook.
Температура вночі від +2...-3 °С, у південних і східних областях +3...+8 °С, удень в Україні +5...+10 °С. На високогірʼї Карпат вночі -10...-15 °С,удень -1...-6 °С.
Вітер переважно західний, 7—12 м/с.
Уночі в четвер у північно-східній частині йтиме невеликий мокрий сніг, удень у західних та північних областях місцями невеликий дощ. На решті території — без опадів.
- Укргідрометцентр попередив про складну погоду в Україні протягом тижня — спочатку сніг і дощі, а потім сонце.