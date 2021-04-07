Укргідрометцентр спрогнозував на четвер + 10 градусів і місцями дощ

У четвер, 8 квітня, в Україні вдень очікується +5...+10 °С, подекуди невеликі дощі. Про це Укргідрометцентр повідомив у Facebook.

Температура вночі від +2...-3 °С, у південних і східних областях +3...+8 °С, удень в Україні +5...+10 °С. На високогірʼї Карпат вночі -10...-15 °С,удень -1...-6 °С.