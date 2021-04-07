Укргидрометцентр прогнозирует на четверг + 10 градусов и местами дождь

В Украине в четверг, 8 апреля, днем ожидается +5...+10а°С, местами небольшие дожди. Об этом Укргидрометцентр сообщил в Facebook.

Температура ночью от +2...- 3 °С, в южных и восточных областях +3...+8 °С, днем в Украине +5... +10 °С. На высокогорье Карпат ночью -10...- 15 °С, днем -1...- 6 °С.