У Карпати повернулася зима. Вершини гір замело — є небезпека сходження лавин

У Карпати повернулася справжня зима. У гірській місцевості Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської області температура від -6,4 °С до -9,1 °С.
Рятувальники оголосили про третій рівень небезпеки сходження лавин. На вершині Пожижевської гори висота снігового покриву від 83 до 167 см, а на вершині Плая та Драгобрата — до 70 см і 153 см відповідно.
На горі Піп Іван у Івано-Франківській області вітряно, а температура опустилася до -13 °С. Вся вершина також у снігу.
- 6 квітня у Львові у першій половині дня йшов сніг, який через плюсову температуру одразу танув. Згідно з даними Укргідрометцентру, прохолода не покидатиме Львів щонайменше до 9 квітня. Вдень температура коливатиметься у межах +3...+5 °С, падатиме мокрий сніг з дощем.
- Укргідрометцентр попередив про складну погоду по Україні протягом тижня.