В Карпаты вернулась зима. Вершины гор замело — объявлена опасность схода лавин

В Карпаты вернулась настоящая зима. В горной местности Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской области температура от -6,4 °С до -9,1 °С.

Спасатели объявили о третьем уровне опасности схода лавин. На вершине Пожижевской горы высота снежного покрова от 83 см до 167 см, а на вершине Плая и Драгобрата до 70 см и 153 см соответственно.

На горе Поп Иван в Ивано-Франковской области ветрено, а температура опустилась до -13 °С. Вся вершина также в снегу.