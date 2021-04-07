В Карпаты вернулась зима. Вершины гор замело — объявлена опасность схода лавин

В Карпаты вернулась настоящая зима. В горной местности Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской области температура от -6,4 °С до -9,1 °С.
Спасатели объявили о третьем уровне опасности схода лавин. На вершине Пожижевской горы высота снежного покрова от 83 см до 167 см, а на вершине Плая и Драгобрата до 70 см и 153 см соответственно.
На горе Поп Иван в Ивано-Франковской области ветрено, а температура опустилась до -13 °С. Вся вершина также в снегу.
- 6 апреля во Львове в первой половине дня шел снег, который при плюсовой температуре сразу таял. Согласно данным Укргидрометцентра, прохлада не будет покидать Львов минимум до 9 апреля. Днем температура будет колебаться в пределах +3... +5 °С, будет падать мокрый снег с дождем.
- Укргидрометцентр предупредил о сложной погоде по Украине в течение недели.