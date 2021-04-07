РНБО готувалася до санкцій проти Медведчука понад пів року: його бізнес «пішов вгору» після захоплення Криму Росією

Процес підготовки до запровадження санкцій проти нардепів «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука і Тараса Козака, а також телеканалів і компаній, пов’язаних з ними, тривав шість-вісім місяців.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю «Лівому берегу».

«Це не такий процес, який можна зробити за день-два, це кропітка робота, яка передбачає збір інформації, її перевірку, верифікацію тощо. Крім того, ми не єдиний орган, який займається цим питанням. Є Служба зовнішньої розвідки, яка нам допомагає, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки, величезна кількість інституцій, які спільно з нами виконують державну справу», — додав Данілов.

На запитання журналіста, чи стосунки колишнього керівництва держави з Медведчуком не були причиною того, що лише тепер РНБО ухвалила санкції, скориставшись рішенням Верховної Ради 2018 року, Данілов відповів: «У сучасному світі приховати нічого не можливо. І всім зрозуміло, що розквіт пана Медведчука чомусь стався».