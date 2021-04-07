СНБО готовился к санкциям против Медведчука более полугода: его бизнес «пошел вверх» после захвата Крыма Россией

Процесс подготовки к введению санкций против нардепов «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также связанных с ними телеканалов и компаний, длился шесть-восемь месяцев.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью «Левому берегу».

«Это не такой процесс, который можно сделать за день-два, это кропотливая работа, которая предусматривает сбор информации, ее проверку, верификацию и так далее. Кроме того, мы не единственный орган, который занимается этим вопросом. Есть Служба внешней разведки, которая нам помогает, Главное управление разведки Министерства обороны, Служба безопасности, огромное количество институтов, которые совместно с нами выполняют государственное дело», — добавил Данилов.

На вопрос журналиста, не были ли отношения бывшего руководства государства с Медведчуком причиной того, что только теперь СНБО ввел санкции, воспользовавшись решением Верховной Рады 2018 года, Данилов ответил: «В современном мире скрыть ничего невозможно. И всем понятно, что расцвет господина Медведчука почему-то произошел».