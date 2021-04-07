СНБО готовился к санкциям против Медведчука более полугода: его бизнес «пошел вверх» после захвата Крыма Россией

Процесс подготовки к введению санкций против нардепов «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также связанных с ними телеканалов и компаний, длился шесть-восемь месяцев.
Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью «Левому берегу».
«Это не такой процесс, который можно сделать за день-два, это кропотливая работа, которая предусматривает сбор информации, ее проверку, верификацию и так далее. Кроме того, мы не единственный орган, который занимается этим вопросом. Есть Служба внешней разведки, которая нам помогает, Главное управление разведки Министерства обороны, Служба безопасности, огромное количество институтов, которые совместно с нами выполняют государственное дело», — добавил Данилов.
На вопрос журналиста, не были ли отношения бывшего руководства государства с Медведчуком причиной того, что только теперь СНБО ввел санкции, воспользовавшись решением Верховной Рады 2018 года, Данилов ответил: «В современном мире скрыть ничего невозможно. И всем понятно, что расцвет господина Медведчука почему-то произошел».
В то же время Данилов объяснил, что бизнес Медведчука «пошел вверх» после захвата Крыма и начала войны на Донбассе.
«После того, как Российская Федерация осуществила акт агрессии — захватила Крым, начала войну на территории Донецкой и Луганской областей, внезапно бизнес кума Путина идет вверх в Украине — это нонсенс. Недопустимые вещи», — подчеркнул секретарь СНБО.
- Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против восьми человек (в том числе против Медведчука и Марченко) и 19 компаний, среди которых Новошахтинский завод нефтепродуктов. Санкции введены по статье о финансировании терроризма. СБУ уточнила, что речь идет о финансировании «ЛНР» через поставки угля. Ранее, 2 февраля, санкции ввели против нардепа от ОПзЖ, близкого соратника Медведчука — Тараса Козака, а также его телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne.
- Секретарь СНБО Данилов заявил, что дизтопливом с российского завода семьи Медведчука заправляют российские танки, которые находятся на временно оккупированной территории Донбасса.
- Ранее «Схемы» писали, что продукцию с Новошахтинского завода нефтепродуктов поставляют в США, хотя Медведчук с 2014 года находится там под санкциями. Покупателем является одна из крупнейших американских нефтеперерабатывающих корпораций ExxonMobil, реклама которой часто встречается во время автогонок.