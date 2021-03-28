Китай вдруге за два тижні накрила піщана буря

Через бурю видимість у місті погіршилася, не видно навіть вершин деяких хмарочосів, а людям доводиться прикривати очі та обличчя.

У неділю, 28 березня, Китай та, зокрема, столицю Пекін вдруге за два тижні накрила піщана буря через вітри з Монголії та північно-західного Китаю.

Офіційний індекс забрудненості повітря в Пекіні досяг максимального рівня — 500, а кількість частинок PM10 перевищує дві тисячі мікрограмів на кубічний метр. Показники більш дрібних частинок PM2,5 були вищими за 300 мікрограмів на кубічний метр, що набагато вище од китайського «стандарту» у 35 мікрограмів. Частинки PM2,5 особливо шкідливі, тому що вони дуже малесенькі і можуть потрапляти в кровотік, в той час як PM10 — більші і можуть потрапити в легені.

Китайське метеорологічне управління випустило «жовте» попередження й повідомило, що піщана буря поширилася на північні провінції Китаю, зачепила Внутрішню Монголію, провінції Шаньсі, Хебей, Ляонін, а також і місто Тяньцзінь.

Попередня піщана буря накрила країну з боку Монголії, де відносно вища температура. Зменшення кількості дощів там призвело до появи великих площ голої землі, що створило сприятливі умови для піщаних бур. За даними метеорологічного бюро, у квітні Пекін може знову зіткнутися з новими піщаними бурями через несприятливу погоду.