Китай второй раз за две недели накрыла песчаная буря

Из-за бури видимость в городе ухудшилась, не видны даже вершины некоторых небоскребов, а людям приходится прикрывать глаза и лицо.

В воскресенье, 28 марта, Китай и, в частности, столицу Пекин второй раз за две недели накрыла песчаная буря из-за ветра из Монголии и северо-западного Китая.

Официальный индекс загрязненности воздуха в Пекине достиг максимального уровня — 500, а количество частиц PM10 превышает две тысячи микрограммов на кубический метр. Показатели более мелких частиц PM2,5 были выше 300 микрограммов на кубический метр, что гораздо выше китайского «стандарта» в 35 микрограммов. Частицы PM2,5 особенно вредны, так как они очень маленькие и могут попадать в кровоток, в то время как PM10 — большие и могут попасть в легкие.

Китайское метеорологическое управление выпустило «желтое» предупреждение и сообщило, что песчаная буря распространилась на северные провинции Китая, задела Внутреннюю Монголию, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, а также и город Тяньцзинь.

Предыдущая песчаная буря накрыла страну со стороны Монголии, где относительно высокая температура. Уменьшение количества дождей там привело к появлению больших площадей голой земли, что в свою очередь создало благоприятные условия для песчаных бурь. По данным метеорологического бюро, в апреле Пекин может вновь столкнуться с новыми песчаными бурями из-за неблагоприятной погоды.