У Білій Церкві та Броварах люди були без світла по кілька діб, проте місцева влада звітувала про інше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Білій Церкві та Броварах на Київщині люди були без світла по кілька діб, проте місцева влада звітувала про іншу ситуацію.
Про це він повідомив під час вечірнього звернення.
З цього питання президент провів «жорстку розмову» з урядовцями під час селекторної зустрічі. Зеленський наголосив, що проблеми потрібно «вирішувати, а не приховувати».
Також Зеленському відзвітували про ситуацію в Конотопі та Шостці на Сумщині.
- Сьогодні після атаки РФ у Шостці зникло енерго-, водо- і теплопостачання. Через російські удари по енергетиці в жовтні Конотоп на Сумщині п’ять днів був без електрики. Уранці 29 жовтня електропостачання відновили для всіх споживачів, однак світло подають почергово.