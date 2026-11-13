У Білій Церкві та Броварах люди були без світла по кілька діб, проте місцева влада звітувала про інше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Білій Церкві та Броварах на Київщині люди були без світла по кілька діб, проте місцева влада звітувала про іншу ситуацію.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

З цього питання президент провів «жорстку розмову» з урядовцями під час селекторної зустрічі. Зеленський наголосив, що проблеми потрібно «вирішувати, а не приховувати».

Також Зеленському відзвітували про ситуацію в Конотопі та Шостці на Сумщині.