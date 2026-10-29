Конотоп на Сумщині знову зі світлом — місто було знеструмлене пʼять днів

Уранці 29 жовтня у Конотопі Сумської області відновили електропостачання для всіх споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго».

Місто було знеструмлене пʼять днів через російські атаки на енергооб’єкти. Наразі електроенергію мешканцям подають почергово — порядок та черговість її подачі регулюють енергетики.

Напередодні міський голова Конотопу Артем Семеніхін в ефірі «Апострофу» розповідав, що внаслідок російських ударів у ніч на 24 жовтня обʼєкти енергетики в місті повністю зруйновані й не підлягають відновленню. За його словами, єдине, що вдається, — це інколи вночі підключити лікарню або ж водоканал, а решта міста — без світла.