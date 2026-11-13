Reuters: Китай розгорнув понад 100 кораблів для неоголошених навчань у західній частині Тихого океану та біля Тайваню

На початку листопада Китай розгорнув понад 100 кораблів у західній частині Тихого океану та навколо Тайваню і провів масштабні навчання з імітацією ударів по військових обʼєктах і містах. Про ці навчання не оголошували, тому в Тайвані їх назвали «тихим залякуванням».

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця служби безпеки Тайваню.

За словами посадовця, цьогорічні навчання за масштабами перевершили Justice Mission 2025 — попередні офіційно оголошені військові маневри Китаю поблизу Тайваню, які відбулися майже рік тому. Однак теперішнє розгортання стало одним з найбільших в історії китайського флоту.

За словами тайванського чиновника, у навчаннях брали участь кораблі китайського флоту з трьох напрямків — східного, північного і південного. Це свідчить, що Китай відпрацьовував не лише можливу блокаду Тайваню, але й проведення масштабніших військових операцій у західній частині Тихого океану.

Співрозмовник агентства в іноземній розвідці вважає, що відсутність офіційного оголошення про навчання була, ймовірно, свідомим рішенням Китаю. Це дозволило Пекіну чинити військовий тиск і водночас уникнути дипломатичного загострення.

Інше джерело журналістів уточнило, що Китай зазвичай проводить військові навчання в другій половині року, коли погодні умови більш сприятливі.