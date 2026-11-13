ВМС України вдарили «Нептунами» по виробництву, складу та сервісному центру дронів у Ростові-на-Дону

У ніч проти 13 листопада Військово-морські сили ЗСУ ракетами «Нептун» атакували три обʼєкти в російському Ростові-на-Дону, повʼязані з виробництвом, зберіганням і ремонтом безпілотників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Під удар потрапили виробництво ударних дронів тактичного рівня російської компанії «Іонос» і склад безпілотників цього ж підприємства. Частина БпЛА на складі згоріла.

Також українські військові атакували сервісний центр компанії «Аеро-Хіт», де ремонтують і обслуговують дрони для російської армії. «Аеро-Хіт» виробляє ударні та розвідувальні FPV-дрони «Велес».

«Удар по виробництву, складу і сервісу — це удар одразу по всьому ланцюжку. Частина дронів не буде виготовлена, частина згоріла на складі, а пошкоджені безпілотники ще довго не повернуться на фронт. Менше російських дронів — менше атак на наших воїнів і цивільних людей», — зазначили в Генштабі.