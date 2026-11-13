У Москві вибухнула автівка, ймовірно, колишнього прессекретаря експрем’єра України Азарова

У Москві зранку 13 листопада вибухнув автомобіль. Ймовірно, він належить Сергію Заворотному — колишньому прессекретарю експрем’єра України Миколи Азарова.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Попередньо, під водійським сидінням була закладена вибухівка, яка спрацювала через кілька хвилин після виїзду автівки з двору. Від вибуху водія викинуло на проїжджу частину. Його госпіталізували у важкому стані.

Слідчий комітет Росії уже відкрив кримінальну справу за фактом вибуху автомобіля.

Сергій Заворотний — 72-річний російський журналіст і публіцист. Раніше він працював у Держдумі РФ, а згодом став прессекретарем Миколи Азарова. Після Революції гідності втік до Росії. У 2022 році у звіті Сенату США його називали співробітником Служби зовнішньої розвідки РФ, причетним до російських операцій впливу.