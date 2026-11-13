Axios: Обмеження Starshield в Україні фіксують уже понад три дні. SpaceX усе заперечує

Українські військові вже три дні поспіль фіксують обмеження швидкості Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Але в компанії SpaceX Ілона Маска заявляють, що жодних змін у роботі системи не було.

Про це 12 листопада написало Axios з посиланням на українського посадовця.

За словами співрозмовника видання, проблеми почалися три дні тому й поступово посилювалися.

«У перший день обмеження становили 10%, у другий — 50%, а сьогодні через обмеження провалюються 100% місій», — каже український посадовець.

Проте компанія SpaceX у коментарі Axios заперечила обмеження швидкості. «Це неправда. Не було жодних змін», — відповіли там.

Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік повідомив, що Starshield вимикається, коли дрони летять зі швидкістю понад 161 км/год. Україна поки не отримала пояснень про ситуацію ані від SpaceX, ані від Пентагону.