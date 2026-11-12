На одному вдиху — на 90 метрів під воду. Українка встановила світовий рекорд із фридайвінгу

Українська спортсменка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд із фридайвінгу — занурення під воду на затримці дихання. Вона стала першою жінкою у світі, яка досягла глибини 90 метрів без додаткового спорядження.

Рекорд спортсменка встановила 11 листопада на міжнародних змаганнях AIDA Blue Element November 2026 у Карибському морі.

Садурська виступала в дисципліні CNF — занурення з постійною вагою без ластів. У ній спортсмени опускаються на глибину і повертаються на поверхню лише завдяки силі мʼязів, затримуючи дихання.

Попередній найкращий результат найближчої конкурентки Садурської — 79 метрів, тож відрив Катерини становить 11 метрів. Загалом за всю історію фридайвінгу на глибину 90 метрів змогли зануритися лише шестеро чоловіків.

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Для Садурської це вже десятий світовий рекорд у цій дисципліні за останні чотири роки. У 2023 році вона вперше встановила рекорд, занурившись на 73 метри. Відтоді українка покращила свій результат на 17 метрів.

У липні 2026 року спортсменка намагалася зануритися на 89 метрів, однак за тиждень до старту отримала травму і проходила курс антибіотиків. Попри це, вона взяла участь у змаганнях, але на фініші втратила свідомість. Це сталося вперше за десять років її карʼєри. Через це Садурську дискваліфікували.

Новий рекорд спортсменка присвятила українським захисникам.

«Моя спроба сьогодні — це нагадування світу про незламність і непереможну силу українського народу, який продовжує битися до кінця і не здається ні під безперестанним вогнем, ні в умовах суцільної відсутності води, тепла, світла та комунікацій», — сказала Садурська.