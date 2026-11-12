Біля Білого дому сталася стрілянина — поранені пʼятеро людей

У Вашингтоні сталася стрілянина в районі Логан-Серкл, приблизно за 1,6 кілометра від Білого дому. Поранені пʼятеро людей.
Про це пишуть Associated Press і CNN.
Обставини інциденту поки що невідомі, стрільця досі не затримали. За даними CNN, він забарикадувався в багатоповерхівці поблизу місця події.
Поліція перекрила кілька вулиць, людей закликають не виходити з приміщень. До розслідування долучилося Федеральне бюро розслідувань (ФБР).
- У травні цього року біля Білого дому теж сталася стрілянина. Озброєний чоловік відкрив вогонь поблизу контрольно-пропускного пункту. Правоохоронці поранили нападника, згодом він помер у лікарні. Також тоді постраждав перехожий.