Біля Білого дому сталася стрілянина — поранені пʼятеро людей

У Вашингтоні сталася стрілянина в районі Логан-Серкл, приблизно за 1,6 кілометра від Білого дому. Поранені пʼятеро людей.

Про це пишуть Associated Press і CNN.

Обставини інциденту поки що невідомі, стрільця досі не затримали. За даними CNN, він забарикадувався в багатоповерхівці поблизу місця події.

Поліція перекрила кілька вулиць, людей закликають не виходити з приміщень. До розслідування долучилося Федеральне бюро розслідувань (ФБР).