Керівник Nvidia Хуанг пішов у відставку на тлі скандалу про роман з імовірною китайською шпигункою

Співзасновник американської технологічної компанії Nvidia Дженсен Хуанг залишив посади генерального директора, президента та члена ради директорів компанії.

Про це 12 листопада повідомила пресслужба Nvidia.

Тимчасовою генеральною директоркою компанії призначили її фінансову директорку Колетт Кресс, яка працює в Nvidia з 2013 року. Вона продовжить виконувати обовʼязки фінансової директорки, доки компанія шукатиме постійного керівника.

Хуанг керував Nvidia з моменту її заснування у 1993 році. Причин його відставки у компанії не назвали, але цьому передував скандал через його позашлюбні стосунки. Американська розвідка запідозрила коханку Хуанга — керівницю сінгапурської компанії Megaspeed, яка є клієнтом Nvidia, Еліс Хуанг — у зв’язках із китайською розвідкою.

8 листопада Хуанг публічно визнав подружню зраду та перепросив перед родиною і співробітниками. Того ж дня рада директорів Nvidia оголосила про незалежне розслідування на тлі повідомлення про те, що Хуанг міг стати мішенню іноземної розвідки. На тлі скандалу акції Nvidia за день втратили майже $250 мільярдів вартості та впали приблизно на 4%.