Акції Nvidia впали приблизно на 4% на тлі розслідування через зв’язок гендиректора компанії з імовірною китайською шпигункою

Акції Nvidia за день втратили близько $250 млрд вартості та впали приблизно на 4%. Це повʼязано з тим, що компанія почала розслідування через зв’язок гендиректора Дженсена Хуанга з жінкою, яку американська розвідка підозрює у шпигунстві на користь Китаю.

Про це пише BBC.

На тлі цього акції інших техкомпаній зростали: AMD — на 13,26%, Amazon — на 2,94%, Microsoft — на 2,75%. Аналітики вважають, що скандал навряд чи надовго вплине на акції: Nvidia залишається одним із ключових гравців індустрії ШІ.

Наприкінці жовтня The New York Times повідомила, що американська розвідка підозрює китайську бізнесвумен Еліс Хуанг у передачі інформації Китаю. Видання стверджувало, що жінка має близькі стосунки з гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом і працює в сінгапурській компанії Megaspeed, яка за два роки придбала чипів Nvidia на $4,8 млрд. Після цього рада директорів Nvidia розпочала незалежне розслідування щодо можливого шпигунства. Дженсен Хуанг погодився співпрацювати.

Він також визнав позашлюбні стосунки з бізнесвумен і перепросив перед родиною та колегами, але не прокоментував можливі зв’язки жінки з китайською розвідкою. Республіканці в Конгресі США запросили гендиректора Nvidia на закритий брифінг щодо захисту компанії від іноземного шпигунства.

Трамп розповів, що особисто запитав Хуанга, чи знав той про ймовірне шпигунство. Гендиректор відповів, що не знав, і президент заявив, що вірить йому. Також Трамп сказав, що ФБР вивчає цю справу.