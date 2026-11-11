Дослідження: Понад 60% військовослужбовиць у німецьких Збройних силах зазнавали сексуальних домагань

Понад 60% жінок, які служать у Збройних силах Німеччини, зазнавали сексуальних домагань — від непристойних зауважень до фізичного насильства.

Про це свідчать результати дослідження, які 11 липня презентував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Euronews.

Нове дослідження в німецькому війську мало зʼясувати реальні масштаби проблеми. Пісторіус заявив, що реальна кількість таких випадків у 3 — 5 разів більша за офіційно зареєстровану.

Серед військовослужбовців, які взяли участь в опитуванні, 4 000 повідомили, що зазнавали сексуальних домагань під час служби. Найчастіше потерпають молоді жінки.

Майже 40% опитаних військовослужбовиць повідомили, що стикалися з непристойними коментарями сексуального характеру. Ще 15% розповіли про домагання за допомогою фото, зроблених без їхньої згоди або змінених з використанням штучного інтелекту. Фізичних нападів зазнали 9% опитаних жінок, а 2% повідомили про сексуальне насильство.

Пісторіус представив план боротьби із сексуальними домаганнями в Бундесвері. Він передбачає обовʼязкове навчання військовослужбовців, чіткі процедури розслідування таких випадків, покарання порушників і психологічну підтримку постраждалих. Міністр оборони країни додав, що такі дослідження будуть проводити регулярно.

Дослідники опитали майже 25 тисяч військовослужбовців, із яких відповіли приблизно 18%. Автори дослідження вважають результати репрезентативними для всього Бундесверу. Частина опитаних на той час уже не служили у війську.