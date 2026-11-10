Сили оборони вдарили по авіаремонтному заводу в Росії, де обслуговують літаки А-50

У ніч на 10 листопада Сили оборони України атакували 123-й авіаремонтний завод у місті Стара Руса Новгородської області РФ. Там ремонтують військові літаки, зокрема А-50 — так звані літаючі радари.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На території заводу пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюють.

123-й авіаремонтний завод обслуговує військово-транспортну авіацію, яку Росія використовує для перевезення військових і вантажів. Також тут ремонтують і модернізують літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Підприємство має власну злітно-посадкову смугу, тому важкі літаки можуть приземлятися безпосередньо на його території.

А-50 виконують роль повітряного радара: виявляють та супроводжують літаки й крилаті ракети на відстанях сотень кілометрів, а також допомагають координувати дії російської авіації. За даними Генштабу, один такий літак коштує близько $350 мільйонів, а в робочому стані в Росії їх залишилося лише кілька.