В Україні посилять відповідальність за підкуп іноземних посадовців. Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 15056, який посилює відповідальність за підкуп іноземних посадовців під час міжнародних ділових операцій. За проголосували 247 народних депутатів.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Законопроєкт вніс президент Володимир Зеленський. Він покликаний привести українське законодавство у відповідність до міжнародних правил боротьби з корупцією. Йдеться, зокрема, про випадки, коли іноземним посадовцям пропонують або дають хабарі, щоб отримати вигідні контракти чи інші незаконні переваги в міжнародному бізнесі.

Зміни потрібні для виконання Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Вона передбачає міжнародну співпрацю в розслідуванні корупційних злочинів.

Це також ще один крок до наближення українського законодавства до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Європейського Союзу.