Німеччина може заблокувати наступний бюджет ЄС, якщо країни не погодять допомогу Україні

Німеччина може заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС, якщо країни не погодять допомогу Україні у 2027 році та надалі.

Про це пише Financial Times.

У листі до президента Євроради Антоніу Кошти Мерц назвав спільну участь усіх держав ЄС у покритті фінансових потреб України необхідною умовою для подальших бюджетних переговорів.

Мерц наполягає, що країни ЄС мають знайти спільне рішення щодо фінансування України під час зустрічі лідерів блоку в Дубліні, запланованої на 12–13 листопада.

Речниця президента Європейської Ради підтвердила «Бабелю», що він отримав цей лист. Вона зазначила, що Кошта планує приділити час обговоренню України під час неформального засідання Євроради 13 листопада в Дубліні.

Крім того, питання фінансування України внесли до порядку денного спеціального засідання Євроради, запланованого на 26—27 листопада. За оцінками, у 2027 році Україні бракуватиме близько €70 млрд. Євросоюз планує покрити приблизно дві третини цієї суми — €45 млрд.