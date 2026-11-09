В Україні можуть з’явитися Космічні сили ЗСУ. Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13255 про створення Космічних сил у складі Збройних сил України. За проголосували 252 народні депутати.

Про це повідомили у пресслужбі парламенту.

Законопроєкт передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності України. Зокрема, у війську планують створити власну систему, яка завчасно попереджатиме про запуск російських ракет, а також розробити засоби протидії таким атакам.

Крім того, Україна хоче створити власну захищену систему супутникового зв’язку для військових та інших структур сектора безпеки й оборони.

Законопроєкт поки ухвалили лише за основу. Для остаточного затвердження парламент має проголосувати за нього в другому читанні.