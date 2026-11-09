Нападник, який влаштував стрілянину в центрі Кракова, помер у лікарні

У лікарні помер нападник, який 7 листопада влаштував стрілянину у центрі Кракова. Унаслідок стрілянини загинуло шестеро людей, ще 16 дістали травми, зокрема сам нападник.

Про це повідомив Малопольський воєвода Кшиштоф Кленчар.

За його словами, 24-річний Міхал Оксінський був у критичному стані та переніс щонайменше три операції. Він помер сьогодні рано-вранці.

7 листопада чоловік у військовому одязі із гвинтівкою AR-15 заїхав автомобілем на площу Головного ринку в Кракові та відкрив вогонь по людях. Поліцейські затримали чоловіка після перестрілки. Під час перевірки у автомобілі нападника знайшли додаткову зброю та боєприпаси.

Пізніше у будинку нападника знайшли тіла ще трьох людей. Це дві жінки та чоловік. Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив: багато що вказує на те, що це члени найближчої родини нападника.