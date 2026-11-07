У центрі Кракова сталася стрілянина, загинули 5 людей. Серед постраждалих — поліцейські (оновлено)

У центрі Кракова в Польщі сталася стрілянина. Загинули пʼять людей, нападника затримали.

Про це повідомляють RMF24 та місцева поліція.

Стрілянина сталася близько 15:00 (16:00 за Києвом) на головній ринковій площі. Стрілець відкрив вогонь з автомобіля без номерних знаків по випадкових перехожих. Десятки людей постраждали, серед поранених — поліцейські.

Правоохоронці відкрили вогонь по нападнику — він теж поранений, його відвезли до лікарні. Поліцейські розповіли, що злочинець був у військовій формі та використовував довгоствольну зброю військового зразка.

Крім того, з автомобіля нападника вилучили велику кількість іншої зброї та боєприпасів.

У місті триває рятувальна операція, на площу прилетів гелікоптер швидкої допомоги.

Оновлено о 18:40. Видання Onet з посиланням на джерела писало, що в нападника був спільник. Поліція цю інформацію спростувала, як і твердження про загибель поліцейського. При цьому там підтвердили, що єдиний відомий стрілець — поляк.