Молдова запустила ЛЕП із Румунією та припинила купувати російський газ

Санду наголосила, що РФ роками «використовувала енергію для шантажу». За її словами, цьому настав кінець, бо Молдова більше не купує російського газу та будує ще дві ЛЕП, які зʼєднуватимуть її з Румунією.

Молдова запустила лінію електропередачі Вулканешти — Кишинів, яка зʼєднує країну з Румунією та європейською енергосистемою.

ЄС і відмова від російського газу

У травні 2022 року ЄС висунув пропозицію REPowerEU — це план Єврокомісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У травні 2025 року Європейська комісія оприлюднила план повної відмови від російських енергоносіїв. До нього ввійшли такі пункти: