Фінляндія планує облаштувати на кордоні з РФ протитанкові загородження за українським зразком

Фінляндія хоче облаштувати протитанкові загородження на кордоні з Росією за зразком українських. Тепер країна вивчає, наскільки ефективними будуть такі укріплення.

Про це в коментарі Bloomberg сказав командувач Сухопутних військ Фінляндії генерал-лейтенант Пассі Вялімякі.

Країна має спільний з Росією кордон протяжністю 1 340 кілометрів — це близько половини всього сухопутного кордону НАТО з РФ.

«У Фінляндії складніші погодні умови. Якщо ми будуватимемо укріплення і копатимемо протитанкові рови чи будемо облаштовувати загородження такої ж глибини, як в Україні, то скільки часу через особливості нашого клімату знадобиться, щоб вони перетворилися на штучні ставки?» — розмірковує Вялімякі.

За його словами, Росія вже відновлює свої військові спроможності, попри війну проти України. Зокрема, на бази зберігання країни надходять танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 та самохідні артилерійські установки 2С19.

Командувач Сухопутних військ країни уточнив, що вони не прагнуть зупинити відновлення російського військового потенціалу. Він додав, що Фінляндія хоче переконати Росію, що напад на країну приречений на провал.