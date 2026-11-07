Стрілянина в Кракові: українців серед постраждалих нема

Українців серед постраждалих від стрілянини на центральній площі в Кракові (Польща) нема.
Про це повідомили журналістам у МЗС України.
Тим часом кількість загиблих через напад зросла до шести. Серед загиблих чотири жінки і двоє чоловіків. Ще 15 людей отримали поранення, зокрема двоє поліцейських — один з них у дуже важкому стані.
- Стрілянина сталася близько 15:00 (16:00 за Києвом) на головній ринковій площі Кракова. Стрілець відкрив вогонь з автомобіля без номерних знаків по випадкових перехожих.