Операція «Карфаген». Зеленський вніс законопроєкт про декларування працівників СБУ та анонсував нові кадрові рішення

Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення після справи «Карфаген», де фігурували високопосадовці СБУ та Нацполіції.

Він також зазначив, що сьогодні затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, та закликав Верховну Раду підтримати його невідкладно.

Окремо він згадав про керівника наркокартелю «Хімпром», який фігурує у справі. За словами президента, є інформація, що саме цей злочинець уже почав свої операції в Польщі та намагається зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. Україна передала всю необхідну інформацію партнерам.

Новий епізод справи «Карфаген»

4 листопада антикорупційні органи заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». За їхньою версією, її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркоторгівлею, виготовленням фальшивих євро, викраденням і побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.

Окрім цього, у розслідуванні згадується, що один із членів угруповання співпрацював із представниками російської ФСБ. На записах він фігурує як «Мексиканець». За даними правоохоронців, він керівник російського наркокартелю «Хімпром» і громадянин Росії. Саме він розширив вплив наркокартелю в Україні та за кордоном.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища.

5 листопада правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам організації. Підозри отримали: