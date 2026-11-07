Буданов сплатить штраф за російську мову під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці

Керівник Офісу президента Кирило Буданов сплатить штраф за те, що говорив російською під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

За її словами, Буданов визнав порушення мовного закону «без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції» і погодився сплатити штраф у визначений термін.

За законом за використання російської мови під час виконання службових обов’язків посадовцю загрожує штраф від 3 400 до 6 800 гривень. За повторне порушення протягом року — до 11 900 гривень. Яку саме суму має сплатити Буданов — Івановська не уточнила.

Вона закликала не перетворювати ситуацію на привід для цькування в соцмережах і наголосила, що закон має працювати, а не розколювати суспільство.

«Правова держава тим і відрізняється від хаосу, що помилка фіксується, визнається і виправляється законним шляхом, а не лінчуванням у соцмережах. Кожен із нас у стресових, побутових чи екстремальних обставинах може схибити, але зрілість суспільства вимірюється здатністю визнавати це і нести відповідальність», — написала уповноважена.