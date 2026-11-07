У Комишувасі на Запоріжжі уже 55 загиблих внаслідок російських авіаударів. Пошукові роботи тривають шосту добу

У селищі Комишуваха Запорізької області з-під завалів деблокували тіла 55 загиблих від російських авіаударів 2 листопада.
Про це повідомляє ДСНС.
За минулу добу рятувальники знайшли під завалами тіла ще девʼятьох людей. Попри складні умови та постійну загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники й кінологи ДСНС уже шосту добу продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати територію в пошуках тіл загиблих.
- 2 листопада війська РФ кілька разів вдарили авіабомбами по Комишувасі. Зокрема, росіяни влучили в укриття школи, де роздавали гуманітарну допомогу. Станом на 4 листопада зниклими безвісти вважали 33 людей.