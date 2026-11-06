Клименко заявив, що «офігів», коли почув своє прізвище на плівках у розслідуванні НАБУ і САП «Карфаген»

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що «офігів», коли почув своє прізвище на оприлюднених записах розмов фігурантів операції НАБУ і САП «Карфаген».

Про це Клименко сказав під час зустрічі з журналістами.

«Я офігів, чесно», — відповів він на запитання, чи здивувала його згадка на плівках. Секретар РНБО припускає, що такі записи можуть використовувати для тиску на посадовців.

За словами Клименка, на записах розслідування, оприлюднених ще у квітні, учасники угруповання вже обговорювали його звільнення з посади міністра. Він пояснив, що злочинна організація створила мережу Telegram-каналів і новинних сайтів, де поширювала фейки.

Клименко сказав, що на записах обговорювали його звільнення та звільнення керівництва Департаменту боротьби з наркозлочинністю. Це пов’язували з підготовкою урядової постанови, яка мала заборонити речовини із синтетичними канабіноїдами, що продавали в магазинах мережі U420.

Один із фігурантів операції «Карфаген» на псевдо «Мексиканець», за словами Клименка, погрожував посадовцям політичною кризою, а після їхнього звільнення збирався домовлятися з новими керівниками.

Клименко назвав згадки міністрів внутрішніх справ та охорони здоров’я «трьопом між двома кримінальниками». Він також заявив, що ніхто не намагався домовитися з ним або вплинути на нього через його оточення. За його словами, він рідко приймав людей, щоб уникнути неоднозначного трактування зустрічей.