З російської окупації врятували 13 українських дітей і підлітків

Команда Save Ukraine минулого тижня повернула з російської окупації 13 українських дітей і підлітків.
Про це повідомила організація Save Ukraine.
Тринадцятирічного Андрія змушували ходити до російської школи, погрожуючи його родині позбавленням батьківських прав. Там хлопця піддавали пропаганді, змушували малювати російських військових і проходити ідеологічні тести. Водночас у його місті російські бойові дрони атакували цивільних.
Будинок 18-річного Луки захопили російські військові. Через шантаж він був змушений навчатися в окупаційній школі, де підлітків відкрито вербували до російської армії. Щойно хлопцеві виповнилося 18 років, йому надіслали повістку, попри серйозні проблеми зі здоров’ям.
Батькам 13-річної Ніни погрожували розправою, якщо вони не віддадуть доньку до місцевої школи. Там дітей щодня змушували співати російський гімн і носити георгіївські стрічки.
Зараз усі врятовані діти в безпеці. Вони проходять реінтеграцію у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну допомогу, підтримку в оформленні документів і безпечне житло.
- Торік у вересні дослідники Єльської школи громадського здоровʼя зʼясували, що Росія організувала масштабну систему установ з перевиховання викрадених українських дітей. Дослідники виявили щонайменше 210 таких закладів у РФ і на тимчасово окупованих територіях України.