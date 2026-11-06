Суд заборонив Трампу будувати тріумфальну арку на в’їзді до Вашингтону

Федеральний суд США тимчасово заборонив адміністрації президента Дональда Трампа розпочинати будівництво тріумфальної арки на в’їзді до Вашингтону. Суд вирішив, що адміністрація пропустила необхідні процедури погодження проєкту.

Про це пише The Washington Times.

Рішення ухвалила федеральна суддя Таня Чуткан. Вона зазначила, що адміністрація поспішила зі схваленням проєкту і, ймовірно, порушила законодавство про меморіальні споруди.

«Тимчасовий наказ забороняє відповідачам розпочинати будівництво або підготовку майданчика на Меморіальному колі», — ідеться в її 33-сторінковому висновку.

Позови проти проєкту подали штат Вірджинія та округ Колумбія. Окремо до суду звернулася група ветеранів.

Трамп планував звести арку заввишки приблизно 76 метрів біля підніжжя Меморіального мосту, який з’єднує центральну частину Вашингтону з Арлінгтонським національним кладовищем у Вірджинії.