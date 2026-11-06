Tesla згорне виробництво Cybertruck у Техасі, щоб збільшити випуск роботаксі Cybercab

Tesla згорне виробництво електричного пікапа Cybertruck у Техасі в середині 2027 року, щоб збільшити випуск роботаксі Cybercab.

Про це заявив гендиректор Tesla Ілон Маск у соцмережі Х.

Пікап, для якого Маск прогнозував продажі 250 тисяч машин на рік, так і не став масовим, пише Reuters. У 2025 році Tesla продала в США трохи більше за 20 тисяч Cybertruck — майже вдвічі менше, ніж у попередньому році.

Від початку продажів наприкінці 2023 року пікап 11 разів відкликали через різні недоліки, зокрема пов’язані з якістю та безпекою. Поки невідомо, чи перенесе Tesla виробництво пікапа на інший завод, чи взагалі припинить його випуск.

Про слабкий попит з боку звичайних покупців свідчить те, що одним із найбільших клієнтів Tesla стала SpaceX. У 2025 році компанія Маска купила Cybertruck на $131 млн за роздрібними цінами.

Крім того, незвичний дизайн з гострими гранями та кузовом з нержавіючої сталі обмежив можливості продажу Cybertruck за кордоном. Зокрема, автомобіль не може отримати дозвіл на продаж у Європі через безпекові вимоги щодо захисту пішоходів у разі зіткнення.

Сам Маск назвав Cybertruck найкращим автомобілем Tesla, а згортання його виробництва — «кінцем епохи». Натомість Маск робить ставку на Cybercab — двомісне роботаксі без керма, педалей і дзеркал. Американський регулятор також перевіряє, чи відповідає модель стандартам безпеки.