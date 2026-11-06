З Харкова до Польщі за три години. В Україні відновлять медичну евакуацію літаками й гелікоптерами ДСНС

В Україні відновлять медичну евакуацію пацієнтів повітряним транспортом ДСНС. Це дозволить швидше перевозити важкохворих між лікарнями та доправляти українців на лікування за кордон.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Уряд уже затвердив порядок організації таких польотів. Очікується, що механізм запрацює до кінця 2026 року.

Повітряним транспортом перевозитимуть пацієнтів, які терміново потребують спеціалізованої медичної допомоги. Також його використовуватимуть для евакуації українців за кордон, зокрема за програмою Medevac Ukraine.

Наприклад, зараз дорога з Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві наземним транспортом займає 15—16 годин. Літаком цей шлях можна подолати за 2—3 години.

Крім пацієнтів, літаками зможуть перевозити донорські органи для трансплантації, медичні бригади та необхідне обладнання.

Організовуватиме евакуацію спеціальний центр екстреної медичної допомоги МОЗ. ДСНС надаватиме літаки, гелікоптери та екіпажі. Під час польотів враховуватимуть безпекову ситуацію та погодні умови.

Аеромедична евакуація в Україні працювала й раніше. У 2021 році МОЗ і МВС запустили пілотний проєкт у Київській та Львівській областях. Лише за січень 2022 року медичні гелікоптери здійснили 42 вильоти. Але після початку повномасштабного російського вторгнення роботу цивільної авіації суттєво обмежили через загрози безпеці польотів.