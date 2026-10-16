Ліки, донорські органи й зразки крові доставлятимуть дронами. Уряд запустив експериментальний проєкт

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з використання безпілотників для медичної логістики.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

Першим до нього долучиться Інститут серця Міністерства охорони здоровʼя. Він уже має три спеціальні безпілотники, які можуть долати до 700 кілометрів і приземлятися на майданчиках лікарень.

Дронами планують доставляти ліки, медичні вироби, зразки крові для аналізів і донорські органи. Це має скоротити час перевезень, особливо з віддалених районів.

Польоти дронів погоджуватимуть із військовими. Безпілотники матимуть спеціальний статус і будуть ідентифікуватися в повітрі. Також для них визначать правила роботи під час повітряної тривоги — зокрема можливість посадки на резервному майданчику.

Проєкт реалізують МОЗ і Мінцифри. У майбутньому на його основі хочуть створити українську систему управління польотами цивільних дронів (UTM) і визначити правила їх безпечного використання.