Держсекретар США Рубіо заперечив, що збирається залишити адміністрацію Трампа заради президентських виборів

Держсекретар США Марко Рубіо спростував повідомлення про те, що планує піти з адміністрації Дональда Трампа, щоб балотуватися в президенти у 2028 році.

Про це він заявив в інтерв’ю The New York Times.

За словами Рубіо, він завжди планував працювати в адміністрації Трампа до завершення його президентського терміну в січні 2029 року. Держсекретар наголосив, що йому подобається його робота, а повідомлення про можливу відставку викликають у нього здивування.

«Я навіть не знаю, звідки беруться такі повідомлення. Мені подобається те, чим я займаюся. І я завжди сміюся, коли кажуть, що я збираюся залишити свою посаду. Я запитую: "Яку саме?"» — сказав Рубіо.

Зараз він одночасно обіймає дві посади — державного секретаря США та радника президента з національної безпеки.

Водночас Рубіо відмовився відповідати на запитання про те, чи розглядає можливість балотуватися в президенти у 2028 році. Він заявив, що більше не хоче обговорювати наступні вибори.

Раніше Рубіо говорив, що підтримає віцепрезидента Джей Ді Венса, якщо той вирішить балотуватися. У травні він назвав Венса своїм близьким другом і заявив, що той був би чудовим кандидатом у президенти.