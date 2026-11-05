Медіа: У Трампа розглядають заміну держсекретаря Рубіо — замість нього може бути близький до президента посол США в Індії

Посол США в Індії Серджіо Гор, який є близьким соратником Дональда Трампа, може замінити Марка Рубіо на посаді державного секретаря. Його кандидатуру обговорюють в оточенні президента після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

Про це пише The Washington Sun з посиланням на десятьох співрозмовників, знайомих з обговореннями.

За даними видання, Гор уже розраховує на підвищення в адміністрації Трампа на другу половину каденції президента. Крім посади держсекретаря США замість Рубіо, обговорюють підвищення Гора до керівника апарату Білого дому замість Сьюзі Вайлз або заступника держсекретаря замість Крістофера Ландау.

Деякі посадовці Держдепартаменту та представники Республіканської партії припускають, що Рубіо тим часом може залишити уряд, щоб готуватися до участі в президентських виборах 2028 або 2032 року. Водночас сам Рубіо публічно не заявляв про намір піти з посади.

Серджіо Гор очолює американське посольство в Індії з листопада 2025 року. Раніше він керував кадровим управлінням Білого дому, де відповідав за добір тисяч посадовців.

Гор має прямий доступ до Трампа, близький до його сина Дональда Трампа — молодшого та бере участь у важливих дипломатичних переговорах, зокрема за межами Індії. Один з радників Трампа розповів виданню, що президент дуже прихильно ставиться до Гора.

«Він прагне важливішої ролі», — зазначив американський чиновник.

Водночас сам Гор категорично заперечив інформацію про можливе підвищення. Він назвав повідомлення неправдивими, Рубіо — незамінним держсекретарем і своїм близьким другом, а також заявив, що не обговорював перехід на іншу посаду.

Поразка республіканців на проміжних виборах у США

3 листопада у США відбулися проміжні вибори до Конгресу. Американці обирали всіх 435 членів Палати представників, 35 зі 100 сенаторів, а також губернаторів у 36 штатах.

За результатами виборів станом на 4 листопада демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу — у Сенаті (щонайменше 54 місця за необхідних 51) і Палаті представників (228 місць за необхідних 218).

За даними опитування AP Voter Poll, на результати виборів вплинуло невдоволення американців економічною ситуацією, високими цінами та політикою адміністрації Трампа. Також виборців непокоїли корупція в уряді та війна з Іраном.

Перехід Сенату під контроль демократів суттєво ускладнить президенту Трампу просування своєї політичної програми протягом останніх двох років президентства. Демократи зможуть активніше контролювати роботу адміністрації, проводити розслідування та порушувати питання про імпічмент.

Підрахунок голосів у США відбувається окремо в кожному штаті, тому єдиного терміну оголошення остаточних результатів немає. Цей процес триватиме від кількох днів до кількох тижнів.