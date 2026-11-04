Демократи повернули контроль над Сенатом на проміжних виборах

Демократична партія США здобула більшість у Сенаті за підсумками проміжних виборів 3 листопада.

Про це пишуть Associates Press і WSJ.

Наразі демократи мають 52 місця в Сенаті проти 41 в республіканців. Ці цифри враховують і сенаторів, які не переобиралися на цих виборах. Ще в низці штатів підрахунок голосів триває.

Зокрема, демократи здобули низку несподіваних перемог навіть у тих штатах, де традиційно сильні республіканці. В Айові Джош Турек переміг конгресвумен Ешлі Гінсон, а в Канзасі Адам Гамільтон здолав чинного сенатора Роджера Маршалла. Завдяки цій перемозі штат уперше з 1932 року матиме сенатора-демократа.

Також демократи перемогли в Техасі, де Джеймс Таларіко випередив Кена Пакстона, і в Огайо, де Шеррод Браун здолав сенатора Джона Гастеда. У Південній Кароліні перемогла Енні Ендрюс, а в Північній Кароліні — Рой Купер.

Водночас у Джорджії сенатор-демократ Джон Оссофф переобрався, перемігши республіканця Майка Коллінза. А в Нью-Гемпширі Кріс Паппас здобув перемогу над колишнім сенатором Джоном Сунуну й замінить сенаторку-демократку Джинн Шахін, яка залишає посаду.

Wall Street Journal

На виборах до Палати представників демократи теж посилили позиції: вони вже здобули 20 місць, які раніше контролювали республіканці. Підрахунок голосів триває, а результат перегонів за контроль над нижньою палатою поки не визначений. Наразі демократи мають 202 місця, тоді як республіканці — 119.

Wall Street Journal

За даними опитування AP Voter Poll, на результати виборів вплинуло невдоволення американців економічною ситуацією, високими цінами та політикою адміністрації Трампа. Близько трьох чвертей виборців вважають стан економіки поганим або незадовільним, а приблизно 80% заявили, що інфляція завдала їхнім родинам помірних або серйозних фінансових труднощів. Також виборців непокоїли корупція в уряді та війна з Іраном. Майже 6 з 10 опитаних сказали, що Трамп надає пріоритет особистим інтересам більше, ніж інтересам країни.

Що означають ці результати

Перехід Сенату під контроль демократів суттєво ускладнить Трампу просування своєї політичної програми протягом останніх двох років президентства. Демократи зможуть активніше контролювати роботу адміністрації, проводити розслідування та порушувати питання про імпічмент. Зокрема, серед потенційних обʼєктів розслідувань AP називає міністра оборони Піта Гегсета і колишнього радника Трампа Ілона Маска.

Сам Трамп відкинув відповідальність за поразку республіканців. «Мене не було в бюлетені для голосування. Якби я був, ми б перемогли з величезною перевагою», — написав він у своїй соцмережі.