У Фінляндії засудили двох моряків судна, яке пошкодило підводні кабелі у новорічну ніч торік. Один з них — росіянин

Суд у Гельсінкі засудив двох членів екіпажу судна Fitburg за навмисне пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці 31 грудня 2025 року.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Капітан судна, росіянин Андрій Максименко, отримав 3 роки і 6 місяців в’язниці, а боцман, громадянин Азербайджану Вусал Маджидов, — 2 роки і 10 місяців. Обох постановили негайно взяти під варту.

Суд встановив, що Fitburg протягом кількох годин тягнув якір морським дном близько 130 кілометрів. Через це пошкодилися два підводні кабелі зв’язку.

За даними слідства, якір опустили у воду після виходу судна із Санкт-Петербурга — ще до того, як воно залишило російські територіальні води. Суд встановив, що капітан і боцман знали про опущений якір, але не зупинили судно. Якір підняли лише після попередження фінської влади.

Дії моряків створили особливо серйозну загрозу для важливої інфраструктури. Крім ув’язнення, обох зобов’язали відшкодувати витрати на ремонт пошкоджених кабелів і газопроводу, а також на розслідування.

Обидва моряки заперечують провину. Вирок ще можна оскаржити.