Європейська федерація стрільби з лука скасувала обмеження для спортсменів з Росії

Європейська федерація стрільби з лука (World Archery Europe) вирішила з 1 січня 2027 року скасувати обмеження для російських спортсменів, команд і посадовців.

Про це йдеться на сайті федерації.

Там наголосили, що повернення до змагань не скасовує дії відповідних законів, вимог країн-господарів, візових обмежень або розпоряджень органів державної влади.

«World Archery Europe залишається відданою підтримці української спільноти стрільби з лука і всіх, хто постраждав від війни, що триває», — додали у федерації.

У серпні аналогічне рішення ухвалила Всесвітня федерація стрільби з лука.