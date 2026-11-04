Чорногорія може підписати договір про вступ до ЄС вже в червні 2027 року — джерела «Бабеля»

Чорногорія може підписати договір про вступ до Європейського Союзу вже в червні 2027 року. Єврокомісія вважає, що країна виконала всі вимоги та може завершити переговори до кінця 2026 року.

Про це кореспондентці «Бабеля» у Брюсселі повідомив високопоставлений дипломат ЄС, обізнаний з перебігом переговорів.

За його словами, усі 33 переговорні розділи країна вже відкрила, а 21 із них попередньо закрила. До кінця цього тижня ще три розділи можуть отримати попереднє схвалення.

Дорожня карта Єврокомісії передбачає, що Чорногорія може попередньо закрити всі переговорні розділи у грудні 2026 року. Навесні 2027 року Єврокомісія планує завершити роботу над проєктом договору про вступ, а орієнтовна дата його підписання — червень 2027 року.

Дипломат назвав цей графік дуже амбітним, але реалістичним, якщо всі інституції докладуть необхідних зусиль.

У звіті про розширення ЄС за 2026 рік Єврокомісія відзначила прогрес Чорногорії у сфері верховенства права, конституційних і виборчих реформ, а також у призначеннях на важливі державні посади. Країна зберегла широку міжпартійну підтримку реформ, повʼязаних зі вступом до ЄС, і повністю узгодила свою зовнішню та безпекову політику з політикою Союзу.

Водночас підписання договору ще не означатиме автоматичного вступу Чорногорії до ЄС. Після цього його мають ратифікувати всі 27 держав-членів Євросоюзу та сама Чорногорія відповідно до своїх конституційних процедур. Єврокомісія продовжить стежити, як країна виконуватиме зобовʼязання, аж до вступу.