Міністр транспорту Іспанії йде у відставку після двох смертельних залізничних аварій за рік

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте оголосив про намір піти у відставку після двох смертельних залізничних аварій за 2026 рік.

Про це пише Reuters.

За словами Пуенте, міністр транспорту такої країни, як Іспанія, не може залишатися на посаді після двох катастроф такої тяжкості, що сталися менш ніж за рік. Про своє рішення Пуенте заявив під час спілкування з депутатами.

Унаслідок аварії 28 жовтня на залізничній лінії, що зʼєднує Мадрид з регіоном Андалусія на півдні країни, зіткнулися два швидкісні потяги. Загинули щонайменше 64 людини, ще понад 179 зазнали травм.

Після катастрофи в Іспанії відбулися протести. Сотні людей зібралися біля Міністерства транспорту й вимагали відставки Пуенте. Деякі мітингувальники також закликали премʼєра Педро Санчеса залишити посаду.